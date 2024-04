Vielseitiges A-Capella-Sextett in der Kulturvilla Mettmann Von Rap bis Klassik – Vocoder lässt sich nicht festlegen

Der Auftritt am Sonntag geht auf eine Initiative des Kulturvilla-Teams zurück. Die Betreiber haben sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie schauen sich das Solala-A-Capella-Festival in Solingen an und nehmen den Publikumssieger direkt mit nach Mettmann. Also nicht unmittelbar, aber im folgenden Jahr. So trat am Sonntag nach dem Solala 2023 die Gruppe Dezibelles in der Kulturvilla auf, dieses Jahr, also am 7. April 2024, kommt der Gewinner aus 2023, die Gruppe Vocoder, nach Mettmann.