Verkehr in Mettmann Vom richtigen Umgang mit dem Pedelec

Elektroräder sind laut der Unfallstatistik der Kreispolizei Mettmann besonders häufig in Unfälle verwickelt. Nicht selten kommen dabei Menschen zu Schaden. Deshalb bietet die Kreisverkehrswacht Mettmann ihre Kurse „Fit mit Pedelec und E-Bike“ an. Die Moderatoren erklären den Teilnehmenden Technik und Antriebssysteme der Fahrräder mit eingebautem Rückenwind. Sie zeigen die richtige Einstellung des Pedelecs und führen mit den Teilnehmern praktische Übungen durch, damit diese ihr Pedelec besser kennen und beherrschen lernen. So werden Unfälle vermieden.