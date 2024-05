Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek Mettmann Vom Abenteuer des ersten Romans

„Das Jahr, als die Bienen kamen“ ist ein Jugendbuch der in Mettmann lebenden Autorin Petra Postert. Es erschien im Jahr 2017 und ist ins Spanische, Katalanische, Slowenische, Lettische und seit 2020 auch ins Holländische übersetzt worden. Auch ihre beiden Bücher „Das brauche ich alles noch“ und „Wann sind wir endlich da“, in denen Jim und Papa den ganz normalen Alltag zu Wort kommen lassen, sind sogar bis nach Korea und in die USA gelangt, und das Goethe-Institut hat die Autorin nach New York eingeladen. Dort hat sie dann fünf Tage an der Deutschen Schule und fünf Tage an einer amerikanischen Schule im Stadtteil Harlem aus ihren Werken gelesen.