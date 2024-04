Das sorgt für Stau in Mettmann Vollsperrung der B7 geplant

(RP) Nach mehreren Unfällen in jüngster Zeit soll die sogenannte „Puschkurve“ der B7 frischen Asphalt bekommen. Die Stadt teilt mit, dass die B7 deshalb vom 15. bis 17. April in diesem Bereich voll gesperrt werden wird. Wer ersatzweise durchs Neandertal fahren will, muss in Höhe des Neanderthal Museums Richtung Hochdahl abbiegen. Denn auch die Talstraße ist zurzeit für Straßenbauarbeiten unterbrochen. Straßen.NRW hofft, dass der neue Asphalt in der Puschkurve für mehr Sicherheit sorgen wird. Er ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erneuert worden. Foto: Stephan Köhlen