Wo können Kinder in Mettmann toben? Vier Spielplätze bekommen jeweils fünf Sterne

Die Webseite www.spielplatztreff.de listet bei insgesamt 67 Treffern auf eine Suchanfrage zu Spielplätzen in Mettmann vier Spielplätze, die von Kindern und Eltern jeweils fünf Sterne bekommen haben. In der höchstmöglichen Bewertungskategorie landen die Spielplätze Goldberger Straße, Mehrgenerationenspielplatz Am Steinbruch, Neanderstraße und Schellenberg. Was zu den guten Bewertungen geführt hat, ist aus den Kommentaren nicht komplett zu erschließen. Am deutlichsten fällt das Lob für den Spielplatz Neanderstraße aus. Das sei ein wirklich toller Feuerwehrspielplatz, heißt es in der Bewertung. Man werde jederzeit gerne wiederkommen.