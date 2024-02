Politik in Mettmann Vier Ausschüsse und ein Sparprogramm

Am Dienstag, 20. Februar, wird der erste Beratungsdurchgang in dieser Woche mit dem Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung fortgesetzt. In dem Ausschuss, der um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (erstes Obergeschoss) eröffnet wird, geht es neben dem Haushalt unter anderem um die aktuelle Personalsituation in der Kernverwaltung sowie um die künftige Nutzung des ehemaligen AOK-Gebäudes an der Neanderstraße. Das hat die Stadt zum 1. Juli 2024 angemietet, um dort Ämter und Abteilungen unterzubringen. Dem Vernehmen nach sollen dort Schulverwaltung, Ordnungsamt und Teile der Volkshochschule einziehen. Außerdem gibt die Verwaltung einen Sachstandsbericht zur Digitalisierung in der Verwaltung und in den Schulen.