Metzkausen : Viele Bürger helfen mit beim Martinszug

Mettmann Der neue Vorstand des Sankt-Martin-Vereins Metzkausen um Vanessa Witte kann sich großer Unterstützung sicher sein.

(klm) „Auf neuen, alten Wegen“ – das ist in diesem Jahr das Motto für die Veranstaltungen rund um den Martinstag. Der Martinszug als Hauptaktivität ist mit durchschnittlich 4000 Teilnehmern und Besuchern einer der größten und schönsten Martinszüge in der bergischen Region. Fünf Reiter, die den St. Martin, zwei Herolde und zwei Knappen darstellen, sowie fünf Musikkapellen begleiten den Zug. „Es wäre schön, wenn die Zugteilnehmer bei den Musikstücken der Kapellen kräftig mitsingen“, sagt Desiree Bruver-Leske. Er ist in diesem Jahr am Freitag, 8. November, und startet um 17.30 an der Grundschule Spessartstraße.