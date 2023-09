Geschichtsvortrag in Mettmann Vhs-Vortrag zu Zwangsarbeit in den Jahren 1940 bis 1945

Als im von den Faschisten ausgelösten Zweiten Weltkrieg der deutschen Wirtschaft in großem Umfang Arbeitskräfte fehlten, setzten Staat und Wirtschaft in erheblichem Umfang auf den Einsatz von ausländischen Arbeitskräften. Neben Kriegsgefangenen und Häftlingen der Konzentrationslager sowie anderer Lager und Gefängnisse, mussten Millionen ausländischer Zivilarbeiter aus den eroberten Gebieten Zwangsarbeit leisten. Bis Herbst 1941 wurden sogenannte Zivilarbeiter vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt, dann auch in der Rüstungsindustrie und in anderen sogenannten kriegswichtigen Industrien, schließlich in fast allen Arbeitsbereichen. Nach aktuellem Forschungsstand stammte die größte Gruppe der männlichen und weiblichen Zivilarbeiter aus der Sowjetunion, gefolgt von Menschen aus Polen und Frankreich. Mehr als die Hälfte von ihnen waren Frauen; viele der Verschleppten waren noch minderjährig. Sie alle mussten als „Arbeitskräftereservoir" herhalten.