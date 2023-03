Klassik in Mettmann VHS-Symphoniker sind in Premienlaune

Freude an der Musik – das ist für Frederico Ferrari, seit 2020 Dirigent des VHS Sinfonieorchesters Mettmann-Wülfrath, der Dreh- und Angelpunkt seines musikalischen Wirkens. Und das ist wahrlich zu spüren. Beim Besuch der Probe in der Stadtkirche in Wülfrath gesellte sich zu der bewundernswerten Leistung der Hobbymusiker (bis auf wenige Ausnahmen) eben die erlebbare Freude am Musizieren. Darum ist eines sicher: An diesem Wochenende werden die Liebhaber klassischer Musik in Mettmann und in Wülfrath die Gelegenheit haben, die Früchte monatelanger Arbeit zu genießen. Denn das Programm verspricht wirklich Schönes.