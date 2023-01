Kursangebot VHS-Mettmann E-Biken, kochen und Gesundheit bei VHS

„Heute schon gewokkt?“, heißt es jeweils am 24. März und am 21. April. Dozent Thomas Emmrich bringt dann zwischen 18 und 21.45 Uhr allen Interessierten die asiatische Küche näher. Er selbst lebte jahrelang in China, bereiste das Land intensiv und verfügt nun über ein großes Repertoire an Rezepten und Kochideen. Ganz besonders im Vordergrund steht in diesem Kurs der Wok – „durch das schonende Kochen im Wok bleiben die Eigenaromen, Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten“, heißt es in der Kursbeschreibung. Die Teilnahme kostet 28 Euro (ermäßigt 19 Euro). Zusätzlich werden während des Kurses 10 Euro für Lebensmittelkosten eingesammelt. Mitgebracht werden müssen außerdem Getränke nach eigener Wahl, Schürze, Topflappen, zwei Geschirrtücher und Dosen für eventuell übrig gebliebene Speisen.