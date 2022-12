Baustellen in Mettmann Kita nach Ostern 2023 bezugsfertig

In Mettmann wird gebaut. Und zwar ebenso groß wie spektakulär in Metzkausen. Dort entsteht hinter der Lindgren-Grundschule die so dringend notwendige und sehnsüchtig erwartete sechszügige Kita. Wie kommuniziert, geht sie nach den Osterferien ans Netz. „Die Maler- und Fliesenarbeiten sind abgeschlossen“, wie Architekt Gottfried Christoph Meerkamp erklärt. Als nächstes folgen Aufgaben am Oberbelag sowie Schreinerarbeiten, „dann folgt die Feininstallation Sanitär“, wie der Architekt ausführt – damit sind unter anderem die Montage der Toilettentöpfe ebenso wie von Schaltern und Schalterabdeckungen gemeint.