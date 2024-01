Justiz in Mettmann Wenn ein verdächtiger Geruch in der Luft liegt

(magu) Drogenhandel, Waffenbesitz und Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten: Das warf die Staatsanwaltschaft einem 33-jährigen Angeklagten vor. Nun wurde der Mettmanner zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Den Tatvorwurf des Waffenbesitzes hatte die Kammer nach der Beweisaufnahme fallengelassen, da nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wem die sichergestellten Waffen gehören. Der Angeklagte ist ohne festen Wohnsitz, zur Tatzeit im August 2023 hatte er in der Wohnung eines Bekannten in der Bismarckstraße „campiert“. Die beiden Polizisten, die dort Streife gegangen waren, hatten den richtigen „Riecher“: Aus einem geöffneten Fenster hatten die Beamten intensiven Cannabis-Geruch wahrgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden sie fündig: Neben 215 Gramm Marihuana wurden auch verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Unter anderem ein Potenzmittel, dass in der EU nicht zugelassen ist. Eine Machete und ein neben der Tür gelagertes Beil hatten zur ursprünglich erhobenen Anklage wegen Waffenbesitzes geführt. Bei dem nun Verurteilten handelt es sich um einen Bekannten des Wohnungsmieters, beide Männer waren nach der Wohnungsdurchsuchung einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Unterbringung des 33-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt war damals angeordnet worden, seither sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.