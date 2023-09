Wertvoll in Mettmann Interesse am Schätztag war groß

Das war eine Eröffnung nach Maß: Die Versteigerin Anne-Katrin Hoffmann hatte zur offiziellen Eröffnung ihrer neuen Geschäftsräume an der Bismarckstraße zur kostenlosen Schätztag eingeladen und die Resonanz war groß. Rund 60 Gäste über den Tag kamen, um sich zum einen das loftartige Ambiente anzuschauen, und zum anderen, um den Wert vom Familienschmuckstück und Co. von der Expertin in Erfahrung bringen zu lassen.