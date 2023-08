Neu in Mettmann Sie schätzt jedes Stück ganz genau

Ab Samstag gibt es am Rande der Mettmanner Fußgängerzone ein neues Angebot. Anne-Katrin Hoffmann öffnet an der Bismarckstraße 7 ihr neues Beratungs- und Gutachterbüro. Die Mettmannerin ist öffentlich bestellte und vereidigte Versteigerin und hatte zuvor 14 Jahre lang ihre Arbeitsheimat in einem alten Patrizierhaus in Wülfrath. Doch ihr wurde auf Eigenbedarf gekündigt und sie brauchte eine Alternative.