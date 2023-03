Frühjahrsputz in Mettmann Der Dreck-weg-Tag verschiebt sich um eine Woche

Der städtische Baubetriebshof an der Hammerstraße stattet alle freiwilligen Helferinnen und Helfer mit Arbeitshandschuhen, Warnwesten, Abfallsäcken und bei Bedarf mit Greifzangen aus, bevor sie losziehen, um Abfälle von Straßenrändern, Wegen und Plätzen in der Innenstadt, in Wohngebieten oder in den Außenbereichen einzusammeln. Die vollen Abfallsäcke können an zuvor vereinbarten Orten abgelegt werden. Sie werden von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes abgeholt.