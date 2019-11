Kunst in Mettmann : Sechs Kreative gestalten im Kunsthaus einen eigenen Raum

Die Arbeiten von Tina Menschner zeigen eine faszinierende Räumlichkeit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann „ARTikuliert“ heißt das Thema, das bei der neuen Ausstellung Programm ist. Vernissage an der Mühlenstraße ist am kommenden Freitag.

Fünf national und international bekannte Künstlerinnen und Künstler hat Lothar Weuthen zu der Ausstellung „ARTikuliert 2019“ gewinnen können, die am Freitag mit einer musikalisch umrahmten Vernissage im Kunsthaus eröffnet wird. Die Vorsitzende des Kunsthauses, Kunsthistorikerin Monika Kißling, wird die einführende Rede halten, aber auch die Künstler sollen zu Wort kommen. Der musikalische Rahmen wird von der Musikschule Mettmann gestaltet.

So hat Gisela Machatz ihre Objekte im Gewölbe drapiert – ungemein fein polierte Keramik, aber versehrte Gesichter, die nicht schauen oder sprechen dürfen. Besonders eindrucksvoll: Eine Hommage an Frieda Kahlo, die ihr Leben nur mit einem Stützkorsett fristen konnte. Ein solches hat die Künstlerin in Keramik geformt – Schmerz und Qual assoziierend. In verschiedenen Brandsorten, wie Feldbrand oder Kapselbrand, nehmen ihre Objekte Gestalt an.

Als „yellow in black“ hat Martina Chardin ihre Kompositionen bezeichnet, die auf ein gemaltes Bild, das großflächige Wellenbewegungen zeigt, mittels „composing computer“ eine Stadtsilhouette und Wellenbrecher, bei einer weiteren Version auch noch Strandspaziergänger eingefügt hat. Der Fluss des Lebens. Immer wiederkehrend: yellow in black. Auch Brigitte Bardot, Sophia Loren und Claudia Cardinale sind zu sehen – als Fotos im Stil der Popart von Elke Endert per Computer verändert. Sie treibt das Thema „Frauen“ um.

Ebenso kombiniert Evangelos Koukouwitakis Malerei und Fotoarbeiten, er komponiert seine Stillleben mit Dingen wie Federn, Knochen, Früchten, Blättern, die ein Synonym für Vergänglichkeit sind.

Gar nicht so fröhlich, wie sie auf den ersten Blick wirken, sind die Arbeiten von Tina Menschner: auf große Bilder von Palmen, Öl auf Leinwand, die sie auf einer Israelreise inspiriert haben, hat sie in unendlicher Geduld das gleiche Bild in feine Streifen geschnitten und auf die ursprüngliche Darstellung geklebt. Dadurch entstand eine faszinierende Räumlichkeit – aber die Palmen brennen und verweisen damit auf die explosive Situation im Land.

Und auch Lothar Weuthen präsentiert Fotoarbeiten, die er „faceless dancers“ betitelt hat. Die Werke verblüffen durch die Technik: Durch die Unschärfe entsteht Bewegung, der Schwung der Figuren wirkt irgendwie körperlich, nachvollziehbar. Ganz anders hingegen die Fotos der Schaufensterpuppen, die starr, ja leblos in Leere schauen.

Eine sehenswerte Ausstellung, die in ihrer großartigen Vielfalt und eindrucksvollen Unterschiedlichkeit zum Betrachten und Auseinandersetzen einlädt.