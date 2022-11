Heimatpreis in Mettmann 5000 Euro für Tambour- und Fanfarencorps

(RP/rie) Herausragendes Engagement in der Region auszeichnen und die geleistete Arbeit wertschätzen – dafür gibt es den Heimatpreis. In der Kulturvilla hat Bürgermeisterin Sandra Pietschmann diesen während des Ehrenamtstags verliehen. In diesem Jahr hatte die Bürgerschaft entschieden, dass der Heimatpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist, an das Tambour- und Fanfarencorps der St. Sebastianus Schützenbruderschaft geht. Die Preisvergabe war erstmals in einem Online-Auswahlverfahren durchgeführt worden.