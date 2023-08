Einkaufsbummel ohne Stress Heimatfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Mettmann

Info

Ablauf Zum 45. Mal findet das Heimatfest rund um St. Lambertus statt. Neben einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Bühnenprogramm können sich die Besucherinnen und Besucher vom 25. bis 27. August auf kulinarische Genüsse freuen. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr, gefeiert wird am Freitag von 17 bis 0.30 Uhr, am Samstag von 12 bis 0.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Am Sonntag gibt es zum Abschluss des Fests wieder einen Trödelmarkt in der Innenstadt.