Blaulicht in Mettmann Verfolgungsjagd nach Unfall auf dem Südring

Der Unfallverursacher versuchte, zu fliehen. Zeugen verfolgten jedoch den 44-Jährigen, der nach ihren Angaben an der nächsten Kreuzung eine rote Ampel missachtete und nach rechts auf den Gruitener Weg abbog. Er ignorierte ebenfalls die Lichtsignale der ihm folgenden Autos. Erst auf der Vohwinkeler Straße habe er von einem Zeugen überholt und an der Weiterfahrt gehindert werden können. Die Polizei dankt den Zeugen, möchte aber darauf hinweisen, dass niemand bei einer Verfolgung sich selbst oder andere in Gefahr bringen soll.