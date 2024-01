Justiz in Mettmann Verfahren zur Traglufthalle schwebt noch

Offenbar dauert die Klärung dieser Fragen noch an. Unter Rechtsexperten gilt es als möglich, dass sich die Streitparteien am Ende außergerichtlich einigen könnten. Erst wenn die Beteiligten keine Möglichkeit dazu sähen, wäre wieder das Gericht an der Reihe. Erst dann würde die Kammer einen Hauptverhandlungstermin ansetzen. Und bei der richterlichen Klärung der Stgreitfragen zur Traglufthalle würde das Gutachten eine entscheidende Rolle zur Urteilsfindung spielen. Denn anderes als oftmals in Straf- oder Zivilverfahren ist der Gutachter nicht von einer der miteinander streitenden Parteien, sondern von der Landgerichtskammer selbst mit der Beweissicherung beauftragt worden. Seine Einschätzung dürfte daher bei der Urteilsfindung ein hohes Gewicht haben.