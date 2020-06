Mettmann : Vereine vermissen die Geselligkeit

Mettmann Sitzungen mit reduzierter Teilnehmerzahl oder Videokonferenzen sind möglich, ersetzen aber nicht das Vereinsleben, das im persönlichen Wiedersehen, im Plaudern und gemeinsam verlebter Zeit besteht.

In den letzten Tagen nehmen nach den strengen Corona-Vorschriften der vergangenen Wochen die Lockerungen durch den Bund und das Land NRW immer mehr zu – von vielen begrüßt. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Fast zum Erliegen gekommen sind in der Pandemie-Krise die Aktivitäten der Vereine in Mettmann.