Mettmann: Verein sucht Nachfolger für einsamen Schwan

Mettmann (arue) Nachdem der einsame Schwan vom Goldberger Teich im Herbst offenbar an Altersschwäche verendet ist, überlegt die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ nun, ein neues Schwanenpaar in das idyllische Gewässer umzusiedeln.

Das berichtet Anita Schäfer. „Viele Jahre haben sich die Mettmanner gefreut, wenn der einsame Schwan seine Runden im Goldberger Teich drehte“, erzählt sie. Daher sollen sich auch künftig Spaziergänger an den majestätischen Tieren erfreuen können.

Entsprechende Schwäne werden beispielsweise von der Hattinger Schwanenstation abgegeben. Das kostet Geld, doch die Aulen Mettmanner haben noch noch einige Spenden zur Verfügung. Die Restzahlung würde der Verein übernehmen. „Allerdings müsste dafür eine Schwanen-Insel im Teich oder an einem stillen Ort am Ufer mit schützender Bepflanzung befestigt werden“, berichtet Anita Schäfer. Denn die Schwäne brauchen einen ruhigen Platz, um brüten zu können. Das aber ist noch Zukunftsmusik: „Die ,Aulen Mettmanner’ werden sich im Januar mit der Hattinger Schwanenstation erneut in Verbindung setzen“, erzählt Anita Schäfer. Dann kann der Verein entscheiden, wie er weiter vorgeht.