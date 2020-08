Praktikantin der Woche : Per Praktikum zum Traumjob Pferdewirtin

Per Praktikum zum Traumjob Pferdewirtin

Mettmann Petra Siegel hat 2012 den Verein VLIPS ,Verein für Lernen und Integration im Pferdesport, gegründet. Unter dem Motto „es ist normal, verschieden zu sein“ lernen Kinder und Erwachsene mit unterschiedlichem Förderbedarf zusammen den Umgang mit Pferden kennen. Jetzt absolviert Cathi Rawe hier ein Praktikum.

Der braune Wallach hat offensichtlich keine Lust. Anstatt dem Mädchen am Führstrick zu folgen, möchte er lieber Gras vom Wegrand zupfen. „Mann, Espadon“, schimpft seine Begleiterin und zieht seinen Kopf hoch. Die 15-jährige Cathi muss heute die Pferde von der Weide holen. Das gehört zu den Aufgaben ihres Praktikums. Wenig begeistert gibt das Pferd schließlich nach und lässt sich von der Weide aufs Paddock bringen – einen kleinen umzäunten Sandplatz. Hier ist die temporäre Meinungsverschiedenheit schon wieder vergessen: Cathi krault Espadon, und der schubbert sie seinerseits zurück, möchte mehr Aufmerksamkeit. Und das bringt das junge Mädchen zum Lachen. Aber eigentlich lacht Cathi sowieso ständig, wenn sie mit Pferden zusammen ist. Deswegen möchte sie auch mit ihnen arbeiten – später mal im Beruf als Pferdewirtin.

Die 15-Jährige Catharina Rawe absolviert ein schulbegleitendes Praktikum. An einem Vormittag pro Woche ist sie von der Schule freigestellt. Dann hilft sie im Betrieb von Petra Siegel mit. Die Reittherapeutin hat ihre beiden Pferde auf dem Mettmanner Gut Halfeshof stehen. Hier bietet sie Reitunterricht, Reittherapie und Bodenarbeit an, für Kinder und Erwachsene. So wie für Cathi Rawe, die Trisomie 21, das Down-Syndrom, hat. Der Weg zum Traumberuf ist für sie schwieriger als für andere Teenager. Für den Einstieg hat die Schülerin Praktika für sich entdeckt.