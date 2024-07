Zeugin spricht von „stark überhöhter Geschwindigkeit“ Verdacht auf illegales Autorennen: ein Schwerverletzter

Die Raserei nahm kein gutes Ende. Auf Höhe der Hausnummer 23 verlor der Fahrer des Ford Fiesta in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto - vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Linienbus, der an der Haltestelle Metzkesberg stand. Der 20-jährige Fahrer des Ford Fiesta wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch betreut wird. Weder in dem Bus noch dem weiteren beteiligten Fahrzeug wurden bei dem Unfall Personen verletzt. Die Homberger Straße musste während der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Der Ford Fiesta hat laut Polizei einen Totalschaden, der Bus sei stark beschädigt worden. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.