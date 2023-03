Aktionen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath Veranstaltungstipps für den Weltfrauentag

In Wülfrath gibt es in der Medienwelt an der Wilhelmstraße einen Extratisch mit Frauenliteratur. Bereits am Montag läuft im „Wir“-Haus eine Revue mit Schauspielerin Jutta Seifert – restlos ausverkauft. Rathausintern wird ein vom Kreis Mettmann kreiertes Notizheft mit Infos und Hilfenummern verteilt, wie Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano sagt. Beutel mit Blumensamen statt Blumen im Sinne von „Zeit zu wachsen“ gibt es außerdem. Intern informiert Wülfraths Gleichstellunsgbeauftragte die Beschäftigten „regelmäßig über einen monatlichen Newsletter der Stadt über Gleichstellungsthemen“, im März zum Weltfrauentag und zum Equal Pay Day. Den Equal Pay Day bereiten Franca Calvano und die VHS am 25. März, 14.30 Uhr, in einem Vortrag auf. Das Frauen-Netzwerk Wülfrath macht übrigens am 11. März wieder beim City-Putz mit und wird Blumen pflanzen. „Wir wollen uns mit der Aktion wieder sichtbar machen und zeigen, dass wir uns auch gerne tatkräftig in der Stadtgesellschaft engagieren“, sagt Franca Calvano.