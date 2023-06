Tipps für den Kreis Mettmann Das ist los am letzten Wochenende vor den Ferien

Designeroutlets gibt es viele, nur eines nutzt für die Küche so viel und macht optisch auf dem Esstisch so viel her, der Fabrikverkauf bei den Seibels. Am letzten Wochenende vor den Sommerferien locken in Mettmann außerdem gleich zwei Stadtteilfeste – nämlich in Obschwarzbach sowie in Süd, eine Treckerschau wird veranstaltet und im Kino läuft „Spider Man“ in ukrainischer Version.