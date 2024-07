Großbaustelle auf der Johannes-Flintrop-Straße Ver(w)irrte Autofahrer am Jubiläumsplatz

Die Verwandlung der Johannes-Flintrop-Straße in eine Einbahnstraße ist noch nicht bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern der Stadt angekommen. Passanten am Jubiläumsplatz registrieren zahlreiche ratlose und überraschte Pkw-Besitzer, die mit ihren Autos vor der Absperrbake stranden. Sehr viele von ihnen drehen mit Fahrzeug schulterzuckend und fahren zurück in Richtung Breite Straße. Manche aber missachten das Durchfahrtverbot und nehmen die Abkürzung über die Schwarzbachstraße. Sie riskieren so eine gebührenpflichtige Verwarnung. Die Polizei will den Bereich nun besonders unter Beobachtung nehmen.