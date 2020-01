Nach Streit in Velbert : Polizei stoppt Faustkämpfer mit Gewehr im Wagen

Nach Streit in Velbert

Nach dem Einsatz in Mettmann wurde der Autofahrer ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Jochen Tack

Mettmann Ein Faustkampf, unerlaubter Waffenbesitz und vermutlich Alkohol am Steuer - Für einen 28-Jährigen aus Velbert endete der Abend im Krankenhaus.

Ein 38-Jähriger und ein zehn Jahre jüngerer Mann aus Velbert gerieten nach Polizeiangaben am Abend auf Mühlenstraße in einen Streit. Die beiden Männer schlugen zunächst aufeinander ein. Dann kündigte der 28-jährige seinem Kontrahenten an, er werde sich mit einer Schusswaffe bewaffnen. Daraufhin verließ er die Mühlenstraße mit seinem Auto.