Wirtschaft in Mettmann Unternehmer gründen neues Netzwerk

Die beiden Unternehmerinnen Sandra Jachmann und Vanessa Wahl sind in Mettmann mit ihren Firmen ansässig. Oft hörten sie, „die lokale Wirtschaft sollte sich viel besser miteinander verdrahten, um viel mehr von- und übereinander zu erfahren.“ Die beiden stießen bei Steuerberater Meinhard Otto und Thomas Döring, Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf, auf offene Ohren. In der Kundenhalle der Sparkasse am Jubiläumsplatz traf sich jetzt erstmals das „Wirtschaftsnetzwerk Mettmann“. Es soll die Zusammenarbeit der Mettmanner Unternehmenspersönlichkeiten fördern.