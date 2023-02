Unternehmen in Mettmann 4500 Achtklässler suchen Praktika

Alle weiterführenden Schulen im Kreis Mettmann nehmen am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ teil. Ziel dieser Initiative ist es, den Übergang von der Schule in den Beruf zu optimieren. Bekanntermaßen sind bei jungen Leuten die sogenannten klassischen Berufe beliebt, also solche, die sie aus dem Familien- und Bekanntenkreis kennen und zu denen alle eine Vorstellung haben. Bei den Top 10 der beliebten Berufe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum etwas getan. Aber ob dieser angebliche Traumjob dann tatsächlich so traumhaft ist, weiß man erst durchs Tun. Und um hier Klarheit zu schaffen, werden bei den Berufsfelderkundungen Standardelemente durchlaufen, um eine klare Orientierung zu bekommen. Das Angebot findet im Kreis Mettmann in der Regel in der Woche vor den Osterferien statt. Auch diesmal bekommen Achtklässler die Möglichkeit, an drei Tagen drei unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen. Dabei sollen Aspekte des Betriebsalltags vermittelt und erste Kontakte zwischen Betrieben und Azubis in spe geknüpft werden. Jugendliche lernen aktiv berufliche Tätigkeiten im Betrieb kennen, etwa durch kleine Arbeitsproben oder praktische Übungen. Zudem können sie sich mit Ausbildern und Auszubildenden austauschen, einzelne Arbeitsplätze besuchen und sich Details erläutern lassen.