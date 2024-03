Polizei in Mettmann Ungebremst auf Polizistin zugefahren

Mettmann · Auch wenn der Besitz und Konsum von Cannabis demnächst erlaubt sein sollte, am Steuer bleibt Rauschgift verboten. Ein 24-jähriger Mann erfuhr in Mettmann, warum das so ist.

25.03.2024 , 15:55 Uhr

Cannabis ist demnächst mutmaßlich erlaubt, Cannabis am Steuer bleibt verboten. Foto: dpa/Hannes P Albert

Noch bevor der persönliche Konsum von Cannabis am 1. April mutmaßlich freigegeben wird, steht ein 24-jähriger Hildener unter dem Verdacht, berauscht ein Auto gefahren zu haben. Am Samstagabend ignorierte er Anhaltezeichen der Polizei und konnte erst nach einer Verfolgsjagd durch Mettmann angehalten werden. Los ging der Vorfall gegen 17.15 Uhr an der Talstraße in Mettmann. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 24-Jährige ein Stoppschild und überfuhr eine Haltelinie im Einmündungsbereich. Eine im Rahmen der Verkehrsüberwachung eingesetzte Beamtin habe dem Hildener daraufhin, auf der Straße stehend, deutliche Anhaltesignale gegeben. Diese Zeichen habe der Fahrer missachtet. Ohne den Fuß vom Gas zu nehmen, sei er auf die Beamtin zugefahren. „Erst im letzten Moment wich er aus - zeitgleich sprang die Polizistin auf den Gehweg“, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Fahrer des weißen VW Golf flüchtete. Die Einsatzkräfte verfolgten den Hildener, der kurz vor dem Amselweg an der Bushaltestelle „Lerchenweg“ nach einer Verfolgungsfahrt stehen blieb. Bei der Kontrolle hätten sich Anzeichen dafür ergeben, dass der 24-Jährige Drogen konsumiert habe. Der Hildener habe im Gespräch mit den Beamten eingeräumt, Cannabis konsumiert zu haben. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmte die Kreispolizei den Führerschein des 24-Jährigen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

(dne)