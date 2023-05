Arbeiten in Mettmann und Wülfrath Hier gibt es Tipps zur „Rückkehr in den Beruf“

Informationen rund um das Thema „Rückkehr in den Beruf“ gibt es am Mittwoch, 24. Mai, bei der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath, Schwarzbachstraße 28. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr beraten Barbara Engelmann und Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, zum beruflichen Neustart mit Familie.