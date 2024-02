Regiobahn in Mettmann und Wülfrathg Neue Signale erfordern laute Nachtschichten

Links und rechts der Bahntrasse müssten an mehreren Stellen Fundamentgründungen vorgenommen werden. Anschließend würden Betonfertigteile eingesetzt, auf die dann neue Signale montiert werden. Die Signale müssen mit dem Stellwerk verkabelt werden. Die Kabelarbeiten werden tagsüber durchgeführt. Die Tiefbauarbeiten werden in der Zeit vom 3. Bis zum 22. März nachts ausgeführt. In dieser Zeit verkehren die Züge der S 28 in den betroffenen Abschnitten eingleisig. Hierbei könne es zu Verspätungen von bis zu fünf Minuten.