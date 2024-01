Kirche in Mettmann und Wülfrath Regenbogen AG kritisiert Vatikan-Text

Dieser Schritt aus Rom sei so klein, dass es sich mehr wie ein Stillstand anfühle, kritisiert die Gruppe. Die Erklärung des Vatikans erlaube lediglich die Segnung von homosexuellen Paaren in zufälligen Begegnungen mit einem Priester oder in einem Gebet, welches in einer Gruppe oder zum Beispiel bei einer Pilgerreise gesprochen wird. Die Segnungen sollten nur „wenige Sekunden“ dauern. Enttäuscht schreibt die AG: „Und das ist auch schon alles!“