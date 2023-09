Jugendkultur in Mettmann und Wülfrath Graffiti, HipHop und Stimmbildung bei der Nachtfrequenz

Ziel der Nachtfrequenz ist es, gebündelt ein Spotlight auf die Kreativität und Aktionen von Jugendlichen zu richten, mit denen sie ihre Themen umsetzen. Seit 14 Jahren steht Ende September für Jugendliche und junge Erwachsene dieses Format an, diesmal bekommen sie in 95 Städten an 160 Locations mit mehr als 300 verschiedenen Programmen Gelegenheiten, sich auszuprobieren und sich zu präsentieren. Das Jugendhaus in Mettmann und die Musikfreunde in Wülfrath sind dabei. Die einen bestreiten ihren ersten Live-Auftritt bei Open Stages, die anderen erproben sich künstlerisch in Streetart-Workshops oder in Stimmbildung.