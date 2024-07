Katholische Kirche in Mettmann und Wülfrath Laien als Gottesdienstleitende gesucht

Wäre die Katholische Kirche, konkret der gemeinsame Sendungsraum Mettmann/Wülfrath, ein x-beliebiges Unternehmen, dann wäre schon jetzt im Wirtschaftsteil dieser Zeitung von „Fachkräftemangel“ und einer extrem angespannten Personallage die Rede. Brigitte Jarisch vom Pfarrgemeinderat Wülfrath drückt es so aus: „Mit zwei Hauptamtlichen und sechs Kirchen in unserem Sendungsraum sind die Anforderung bereits jetzt kaum zu managen.“ Und es kommt noch schlimmer: Nachdem die Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff bereits in diesem Jahr in den Ruhestand gehen musste – obwohl sie eine Verlängerung angeboten hatte – folgen im kommenden Jahr Monsignore Pfarrer Herbert Ullmann und Diakon Michael Anhut. „Wie und wann und ob eine Nachfolgeregelung erfolgt, ist noch fraglich und daran gebunden ist natürlich die Sorge der Gemeinde, wie viele regelmäßige Gottesdienste noch angeboten werden können“, heißt es auf der Internetseite von St. Lambertus Mettmann.