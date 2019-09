Mettmann und Wülfrath : Caritas bietet Treff für suchtkranke Eltern

Mettmann/Wülfrath Nach vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer, geht das Projekt „EWES“ in eine zweite Runde.

Aktuelle Statistiken zeigen, dass in Mettmann circa 1700 Kinder und Jugendliche mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, in Wülfrath sind es etwa 880. Folglich ist der Bedarf groß, Hilfsangebote für betroffene Familien bereit zu stellen.

Eines dieser Angebote ist der Elterntreff EWES („Eltern wollen Eltern sein“), bei dem Eltern gemeinsam mit Fachkräften Entlastung, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Stressbewältigung erarbeiten. Die Hilfe für belastete und suchtkranke Eltern in Wülfrath und Mettmann startet ab dem 8. Oktober mit aktuell zehn geplanten Treffen in die zweite Runde. Dienstags von 16 bis 18.30 Uhr werden dann Gesprächsrunden von vier bis zehn Personen angeboten. Der Erfahrungsaustausch wird in den Räumlichkeiten der Caritas-Familienhilfe, Mittelstraße 13 in Mettmann, durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung bei einer der Gruppenleiterinnen wird dennoch gebeten: Inga Kratz, Tel.: 0173 4174227, Mail: fud@caritas-mettmann.de; Natali Zimny, Tel.: 02058-7802-11, Mail: kiwi@caritas-mettmann.de.