Katholische Kirche in Mettmann Abschied von Papst Benedikt XVI.

In Mettmann haben die katholischen Gläubigen zeitgleich am Freitag, 6. Januar, in zwei Pfarrkirchen die Gelegenheit, an einer Heiligen Messe zu Ehren des em. Papstes Benedikt teilzunehmen. Sowohl in der Mettmanner Mitte, in St. Lambertus, Am Markt, als auch in St. Judas Thaddäus in Obschwarzbach, Obschwarzbach 46 beginnen jeweils um 19 Uhr die Messen. Kondolenzbücher liegen nicht in Mettmann oder Wülfrath aus, sondern in St. Lambertus, Düsseldorf, und im Kölner Dom.