Verkehr in Mettmann und Ratingen FDP-Politiker Dirk Wedel drängt auf rasche Sanierung der L239

Nicht nur im Land, sondern auch im Kreistag bilden CDU und Grüne jeweils ein Bündnis. Zwischenzeitlich hatte es im Kreistag eine Diskussion darüber gegeben, ob der Kreis 50.000 Euro bereitstellen soll, um die Planung des Radwegs im Schwarzbachtal an ein privates Ingenieurbüro vergeben und so beschleunigen zu können. Das, so Strässer, habe Straßen NRW aber längst getan. Die für den Bau und Unterhalt von Landstraßen zuständige Behörde wolle aber die Hoheit über die Zukunft der L239 behalten. Martin Strässer sagt: „Das ist ja auch in Ordnung so.“