Business in Mettmann Und noch ein Grundstücksdeal

Grundstücksgeschäfte sollten eine rundherum diskrete Angelegenheit sein, meint Vize-Bürgermeisterin Ute Stöcker, CDU. Die als äußerst durchsetzungsstark geltende Politikerin ist seit Monaten noch stärker als früher in Sachen Landkauf unterwegs. Als die Redaktion vor einigen Wochen über Details des Deals Auf dem Pfennig/Kirchendelle berichtete, ermahnte Stöcker als Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, GfW, die Aufsichtsratsmitglieder per Mail zu absoluter Verschwiegenheit. Und machte sich selbst auf die Suche nach Informationslecks. Die GfW ist als 100-prozentige Stadttochter Abwicklerin der Immobilienhandel – auch um die Öffentlichkeit auf Abstand halten zu können. Umso erstaunter waren Freunde und Gegner, als Ute Stöcker selbst im öffentlichen Teil der Sonderratssitzung die in Mettmann alteingesessene Familie Dierichs als Verkäufer des Grundstücks Auf dem Pfennig nannte. Transparenz aus Versehen.