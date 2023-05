Unfall zwischen Mettmann und Hilden Autobahn A3 in Richtung Köln gesperrt - Unfall mit Lastwagen und fünf Autos

(Aktualisiert um 18.18 Uhr) Massen-Unfall auf der Autobahn A3 mit vier, nur leicht verletzten Personen: Nach Angaben der für die Autobahnen der Region zuständigen Leitstelle Düsseldorf der Polizei sind am Mittwoch um 16 Uhr ein Lastwagen und fünf Personenwagen in eine Massenkarambolage verwickelt worden. In Höhe der Auffahrt Mettmann/Hubbelrath sei zu diesem Zeitpunkt der Standstreifen für den Verkehr freigegeben gewesen. Auf diesem Streifen sei ein Auto gefahren, das vom Fahrer eines Lastwagen auf der Spur links daneben offenbar übersehen wurde. Der Lkw zog nach rechts, schleifte das Auto zunächst mit und schleuderte es anschließend so unglücklich auf die dreispurige Autobahn, dass der Auto quer zu allen Fahrbahnen zum Stillstand kam. Vier Fahrzeuge aus dem nachfolgenden Verkehr krachten in das Unfallauto. Dabei seien vier Personen verletzt worden – allerdings nur leicht.