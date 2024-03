Unfallstatistik im Kreis Mettmann Polizei kündigt verstärkte Cannabis-Kontrollen an

Bei der Unfallstatistik 2023 führt die Stadt Mettmann, gemeinsam mit Heiligenhaus, die Negativliste im Kreis an. 131 Menschen verunglückten hier im vergangenen Jahr. Das entspricht einer Zunahme um knapp 41 Prozent gegenüber 2022. Auch beim Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und den Verunglückten schreibt Mettmann rote, also schlechte Wert für 2023. Die Ziffer stieg von 240 auf 335. Was einem Plus von knapp 40 Prozent entspricht. Schlechter entwickelte sich lediglich die Unfalllage in Heiligenhaus, wo es einen Anstieg um gut 43 Prozent gab.