Blaulicht in Mettmann und Erkrath Zwei Verletzte bei Unfall im Neandertal

Mettmann · Bei einem Verkehrsunfall im Neandertal sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr Mettmann mit. Der Notruf sei um 7.16 Uhr eingegangen. Auf der Talstraße in Höhe der Koburg war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in den Graben neben der Straße gerutscht.

13.09.2023, 14:05 Uhr

Am Mittwoch, 13. September, kam ein Auto in Höhe der Koburg von der Talstraße ab. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: FW Mettmann

Von Dirk Neubauer