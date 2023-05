Extremisten in Mettmann und Erkrath Wer sind die Reichsbürger? Und was wollen sie?

Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage in Mettmann hatte am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung über die sogenannte Reichsbürgerszene eingeladen. Anlass waren die beiden Reichsbürgertreffen auf Gut Meurersmorp in Mettmann im November und März. Thematisiert wurde aber auch die Szene in Erkrath. Referentin Rina Wrona von der Recherchegruppe Antisemitismus (ReGA) aus Düsseldorf sagte, dass vor allem das bislang letzte Reichsbürgertreffen in Mettmann für einen Zulauf von 38 Mitgliedern beim Telegram-Kanal der Gruppe gesorgt hatte. Die Akteure bezweifeln die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland und wollen oftmals wieder ein Deutsches Reich etablieren. Einige sind bewaffnet, gewaltbereit und wollen den Umsturz.