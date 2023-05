Bahn nach Mettmann und Erkrath Sechs Wochen lang müssen Regiobahn-Kunden Busse nutzen

Die Regionalexpress-Linien RE 4 (National Express) und RE 13 (Eurobahn) fallen zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Wuppertal Vohwinkel aus. Als Ersatz verkehren Busse. Es kommen Schnellbusse zwischen Wuppertal Hbf und Düsseldorf Hbf mit Halt in Wuppertal am Sonnborner Ufer (nicht am Haltepunkt Wuppertal-Sonnborn) und Düsseldorf-Oberbilk zum Einsatz. Weitere Schnellbusse verkehren zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf Hbf mit Halt in Düsseldorf-Oberbilk.