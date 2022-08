Nahverkehr in Mettmann und Erkrath : Regiobahn darf elektrifizieren

Mettmann Bezirksregierung genehmigt die Pläne für den Abschnitt Mettmann Stadtwald bis Düsseldorf Gerresheim. Nun liegen die Pläne in Mettmann und Erkrath aus.

Die S28 ist in Nordrhein-Westfalen die letzte dieselgetriebene S-Bahn. In dem jetzt mit Oberleitungen auszustattenden Abschnitt der 48 Kilometer langen Strecke hat die Regiobahn mit rund 400 Anwohnern zu tun. Einige von ihnen sind strikt gegen Leitungsmasten und Starkstromleitungen. In der Diskussion wurde vor Baumfällungen in großem Stil und Teilenteignung der Anlieger gewarnt. Die Regiobahn hatte darauf hingewiesen, dass nur einzelne Bäume gefällt werden müssten und in die Grundbücher der Anlieger eine Grunddienstbarkeit der Regiobahn eingetragen werden müsse, damit man den Grünschnitt machen könne. Die SPD in Erkrath hatte sich gegen eine Elektrifizierung um jeden Preis gewandt und die Verwendung von Elektrozügen mit Batteriespeichern angeregt. Die Regiobahn hielt sich mit Äußerungen am Dienstag zurück.