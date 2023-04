Immobilien in Mettmann und Erkrath Noch einmal wird Wohnraum teurer

Ein positives Bild der Immobilienmärkte in Mettmann und Erkrath zeichnet der „Preisspiegel 2023 für Wohn- und Gewerbeimmobilien NRW“. Der Preisüberblick wird vom Verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen herausgegeben. In der aktuellen Ausgabe findet sich in allen Kategorien – vom freistehenden Einfamilienhaus bis hin zu Mietwohnungen – Raum für Preissteigerung. Zumindest in den Angeboten. Der Gutachterausschuss des Kreises hatte kürzlich von einem Rückgang bei der Zahl der abgeschlossenen Kaufverträge und der letztlich erzielten Vertragssummen gesprochen. Vor allem im zweiten Halbjahr 2022 seien Zins- und Baupreissteigerungen zu einer Belastung geworden.