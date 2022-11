Müll in Mettmann Umstieg auf die Gelbe Tonne als Kraftakt

Rund 5500 Gelbe Tonnen seien in Mettmann schon bestellt. Rund 3500 Hauseigentümer, Eigentümergemeinschaften und Hausverwalter hätten noch nicht auf das Online-Formular auf der städtischen Webseite geklickt. Mieter dürfen das sowieso nicht, sondern müssen sich bei ihren Vermietern über die Umstellung zum Jahreswechsel informieren. Für die vielen Tausend, noch offenen Adressen tickt die Uhr: Bis zum 10. Dezember muss die Gelbe Tonne im städtischen Bestellsystem geordert werden – sofern der Müllbehälter noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Bis zum 31. Dezember nimmt die Stadt Bestellungen an – Auslieferung im nächsten Jahr.