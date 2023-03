Politik in Mettmann Konzeptlosigkeit bei Geflüchteten geht weiter

Die FDP Mettmann zeigt sich enttäuscht und verwundert darüber, dass CDU, SPD und Grüne den Antrag der Liberalen auf ein Konzept zur Unterbringung von Geflüchteten in Mettmann abgelehnt hat. Zuvor hatte der für die Unterkünfte von Geflüchteten in Mettmann zuständige Dezernent, Marco Sucic, im Haupt- und Finanzausschuss zugeben müssen, dass die Turnhalle des Konrad-Heresbach-Gymnasiums auch nach über einem Jahr immer noch mit 57 Geflüchteten belegt ist, während im eigens angemieteten Luisenhof in Metzkausen lediglich acht Personen untergebracht seien. Angeblich sollen nach Angaben aus dem Rathaus 15 bis 20 weitere Personen in den nächsten Tagen in den Luisenhof einziehen. Die Belegung weiterer Schulturnhallen mit Geflüchteten sei momentan nicht geplant. Man müsse die Entwicklung jedoch aufmerksam beobachten.