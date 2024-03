Hochwasserschutz für Mettmann Umfangreiche Arbeiten am Goldberger Teich geplant

Der BRW wird in den kommenden Monaten an der Vorsperre zum Goldberger Teich arbeiten. Eine Vorsperre sorgt dafür, dass Holz, Sediment oder andere Stoffe aus dem Gewässer nicht in die Hauptsperre vor dem Goldberger Teich gelangen. 2015 ist das Niveau des zufließenden Wassers der Vorsperre um 20 Zentimeter erhöht worden. Grund dafür war die Sanierung des Durchlassbauwerks am Hochwasserrückhaltebecken Goldberger Teich. Diese zusätzliche Einstauhöhe wird nun wieder zurückgenommen. Das Wasser wird möglichst langsam abgelassen, um den Fischen den Rückzug in den Goldberger Teich zu ermöglichen.